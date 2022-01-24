НТМК в 2021 году получил 22 патента на изобретения и полезные модели по технологии и экологии

ЕВРАЗ НТМК в 2021 году получил 22 патента на изобретения и полезные модели. Документы выданы федеральной службой по интеллектуальной собственности России.

Технические решения направлены на повышение эффективности технологии и усовершенствование оборудования коксохимического, доменного, сталеплавильного и прокатного переделов. Большая часть уже внедрена в производство, рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа.

Три патента направлены на снижение нагрузки на окружающую среду, привлечение в производство образующихся металлургических отходов и уменьшение их складирования. Так, в конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК начали привлекать в производство шлак, образующийся на установке десульфурации полупродукта. Ежемесячно более 1 тыс. тонн шлака привлекается в производство в доменном цехе.

Также на ЕВРАЗ НТМК начали вторично использовать металлопродукт, который образуется при выплесках из конвертеров. Их собирают, сортируют, фракцию 10-100 мм привлекают в доменную плавку, фракцию 0-10 направляют на предприятие-партнер для производства железофлюса. Крупная фракция дробится и также привлекается в производство. Благодаря тому, что восстановление железа из вторичных продуктов в доменном производстве требует до 5% меньше кокса, чем при получении железа из ЖРС, инновация повышает эффективность плавки чугуна и снижает углеродный след производства.

Еще одно из значимых изобретений – способ ускорения движения скиповых ковшей, подающих топливо в доменную печь. Благодаря этому сократилось время загрузки, повысилась производительность доменной печи, пояснили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа.

Часть важных патентов относится к прокатному переделу, уточнили в холдинге. Идеи направлены на улучшение технологии производства мелющих шаров.

«На комбинате всегда развивалась инженерная мысль, в последние годы эта деятельность значительно активизировалась. Если несколько лет назад у нас было 3-4 патента в год, то в 2020-м году получили 18, а в 2021 – уже 22 патента! – говорит технический директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров. – Наша задача – сохранить высокий темп разработки ноу-хау и закрепить лидерские позиции комбината».

Ежегодно комбинат получает от реализации патентных предложений эффект свыше 300 миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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