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Понедельник, 24 января 2022, 15:55 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбуржцам предложили выбрать место для огромной статуи (ФОТО)

Жителям Екатеринбурга предлагают выбрать место для установки интерактивной скульптуры «Атланты стройки».

Как сообщили «Новому Дню» в Уральском объединении строителей, планируется, что шестиметровая скульптурная композиция будет включать в себя фигуру атланта, здание небоскреба, которое он держит на своих плечах, и два каменных обрамления с отпечатками руки. Приложив ладони одновременно к двум отпечаткам, можно зажечь свет в окнах небоскреба. Осветить здание могут минимум два человека – расстояние от одного каменного постамента до другого будет составлять шесть метров.

В мэрию уже поступили первые предложения по месту установки скульптуры – возле ККТ «Космос» или у Дворца молодежи.

С 24 января по 5 февраля жители Екатеринбурга смогут рассказать о районах и улицах города, где им хотелось бы видеть «Атланта». Предложения с обязательными данными – фото места, координаты, название улицы, номер дома – принимаются в WhatsApp на телефонный номер +7-982-738-4832 или в сообществе «Атланты стройки» во «ВКонтакте» и на Facebook.

Затем администрация города совместно с создателями скульптуры сформирует карту локаций для открытого народного голосования за выбор наилучшего места. Группу планируется открыть ко Дню строителя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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© 2022, РИА «Новый День»

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