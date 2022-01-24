Роспотребнадзор: на Среднем Урале зарегистрировано 36 случаев «омикрона»

В Свердловской области на сегодняшний день выявлено 36 случаев нового штамма коронавируса «омикрон». Из них 12 – завозные, еще 24 человека заболели, не покидая пределы Свердловской области и не контактируя с приезжими. Зараженные туристы приехали из Доминиканской Республики, ОАЭ, Турции, Казахстана, Египта и Болгарии.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, 16 заболевших прошли полный курс вакцинации. Двое из них были привиты иностранной вакциной, остальные – отечественным препаратом. Один человек поставил только первый компонент вакцины.

У двоих контактных лиц при обследовании была выявлена РНК вируса. Все зараженные «омикроном» подлежат госпитализации, хотя в целом инфекция переносится легко. Четыре человека отказались ехать в больницу. Роспотребнадзор подал иски для принудительной госпитализации, суд требования надзорного ведомства удовлетворил.

Напомним, сегодня в Свердловской области было выявлено рекордное число новых случаев Covid-19. За сутки 1202 заражения, в том числе в Екатеринбурге – 517 заболевших. При этом количество госпитализированных пациентов в тяжелом и среднетяжелом состоянии практически не меняется в течение недели. Так, 17 января в области в больницах лежали 2 047 человек (132 больных на ИВЛ), 24 января – 2 072 человек (135 больных на ИВЛ). Смертность также остается на прежнем уровне: ежедневно за последнюю неделю оперштаб сообщал о примерно 20 летальных исходах у пациентов с Covid-19. Число выписанных после лечения возрастает с каждым днем, однако новых случаев заражения гораздо больше.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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