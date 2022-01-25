В Екатеринбурге автобус с пассажирами насмерть сбил пешехода

В Екатеринбурге пассажирский автобус Isuzu насмерть сбил нетрезвого мужчину, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

По предварительной информации, ДТП случилось на нерегулируемом перекрестке улица Реактивная – переулок Зеленый. Водитель ехал со скоростью 50 км/час. Когда увидел пешехода, экстренно затормозил, однако автобус по инерции продолжил движение и наезда избежать не удалось.

В результате ДТП 34-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой. Знакомый погибшего пояснил, что они пили алкоголь, а когда он закончился, пошли за добавкой. У дороги мужчина показал, как все случилось: «Он вышел на проезжую часть и стал останавливать автомобиль на дальней от него полосе движения, повернулся спиной к двигавшемуся автобусу и не заметил его», – сообщили в ведомстве.

В салоне автобуса в момент ДТП находились 10 пассажиров, никто из них не пострадал. Проводится расследование.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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