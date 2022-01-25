На Урале пенсионерам предлагают 500 рублей за прививку от Covid-19

Пенсионерам Верхней Салды предлагают материальную помощь за прохождение вакцинации или ревакцинации от коронавируса.

С 25 января по 15 марта женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет смогут получить сертификат номиналом 500 рублей в магазины «Монетка». Об этом сообщает официальный аккаунт горадминистрации в сети «ВКонтакте». Подарочные сертификаты будут выдавать волонтеры на городских пунктах вакцинации после того, как поставлена прививка. В городе работает три пункта вакцинации – в поликлинике ЦРБ, в Доме книги и в мэрии.

«В условиях угрозы распространения нового штамма вируса – «омикрона», вакцинация является надежной защитой от тяжелого течения заболевания и опасных осложнений коронавирусной инфекции», – подчеркивают в администрации.

За чей счет будут сделаны выплаты, в мэрии не пояснили.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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