На северном Урале шахтера засыпало горной породой

Прокуратура и следственный комитет проводят проверку по факту несчастного случая в шахте «Северопесчанская» под Краснотурьинском (принадлежит АО «Богословское рудоуправление»).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ЧП случилось еще 19 января. На глубине 330 метров Новопесчанского участка шахты с кровли выработки осыпалась горная порода. Под завал попал проходчик четвертого разряда. Шахтер был доставлен в тяжелом состоянии в Краснотурьинскую городскую больницу. Прокуратура начала проверку на предмет обеспечения безопасности при проведении работ и соблюдения требований по охране труда. Кроме того, приказом Уральского управления Ростехнадзора создана межведомственная комиссия для расследования несчастного случая.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга добавил, что пострадавшего извлекли из-под завалов его коллеги. Сейчас рабочему оказывается медицинская помощь, его жизнь вне опасности. Следственный отдел СУ СКР по городу Краснотурьинску организовал проверку. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную степень тяжести вреда здоровью человека.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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