Задержаны мошенники, работавшие по схеме «ваш родственник сбил человека» (ФОТО)

Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга задержали двух молодых людей, подозреваемых в мошенничестве по схеме «ваш сын (внук) попал в ДТП, дайте денег».

Как сообщили в пресс-группе УМВД города, подозреваемым по 21 году, они оба – студенты, ранее не судимы. Молодые люди признались, что звонили старикам и уговаривали их отдать деньги, но добавили, что действовали по указанию неких «работодателей», чьи контакты они увидели в интернете при поиске работы. Часть похищенных денег оперативники изъяли, но основные суммы студенты уже успели перевести своему «начальству». За январь текущего года каждый из подозреваемых успел «отработать» несколько адресов – при досмотре полицейские изъяли заявления, написанные пенсионерами с просьбой не привлекать их родных к уголовной ответственности за ДТП. Такие «документы» их заставляли писать злоумышленники для придания пущей достоверности ситуации.

Полиция предупреждает граждан, рассчитывающих на легкий заработок, об уголовной ответственности за мошенничество. За это можно лишиться свободы на срок до десяти лет. Правоохранители также призывают помнить, что для организаторов мошеннических схем рядовые исполнители являются расходным материалом, о судьбе которого никто из «работодателей» заботиться не будет.

Напомним, в январе 2022 года в столице Урала был зафиксирован всплеск подобных преступлений. Неизвестные звонили пенсионерам, представлялись их родственниками и сообщали, что якобы попали в полицию. Далее трубку брал псевдоследователь, который рассказывал, что сын или, к примеру, внук пенсионера сбил человека. В отношении виновного планируется возбуждение уголовного дела и ему грозит лишение свободы. Чтобы «решить вопрос», нужно заплатить определенную сумму денег – порядка миллиона рублей. В дальнейшем разговоре мошенники выясняли, сколько денег у жертвы, и сообщали, что за ними заедет водитель. Затем прибывший по адресу сообщник забирал денежные средства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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