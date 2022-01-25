В Екатеринбурге коронавирус стремительно распространяется по школам и детским садам

В Екатеринбурге уже 69 школьных классов переведены на дистанционное обучение из-за случаев выявления вирусов у учеников. Причем в 67 классах были выявлены больные Covid-19, еще два класса отправлены на карантин из-за вспышек ОРВИ. Такие данные мониторинга приводит городской департамент образования на 24 января.

Коронавирус также распространяется среди малышей дошкольного возраста. Как сообщили в департаменте, 19 групп в детских садах закрылись на карантин из-за ковида, 18 групп – из-за заболевших ОРВИ. Напомним, в Свердловской области в середине января был зарегистрирован особо заразный штамм коронавируса «омикрон». С тех пор суточная заболеваемость Covid-19 увеличилась в несколько раз.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»