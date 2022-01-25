На закрытие ледового городка придут альпинисты и Дед Мороз

Закрытие ледового городка в Екатеринбурге планируется в последний день января – 30 числа. К горожанам в последний раз придет Дед Мороз, а в завершение развлекательной программы альпинисты возьмут штурмом ледовые сооружения.

Праздник пройдет на площади 1905 года 30 января в 14:00. Программу готовят в тематике русских народных сказок.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, мероприятие продлится 45-60 минут. Запланировано выступление фольклорного ансамбля и танцевальный батл, который проведет аниматор в костюме символа года – тигра.

К горожанам выйдет Дед Мороз и пожелает всем успешного года. После завершения концерта будет ледовый штурм – альпинисты будут взбираться на ледяные фигуры.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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