На Среднем Урале за сутки зарегистрировано 1096 новых случаев Covid-19

В Свердловской области – пятая волна коронавируса. За минувшие сутки выявлено 1096 новых случаев инфицирования, больше половины (691) приходится на Екатеринбург. Врачи выписали после лечения 879 человек. Оперштаб зарегистрировал еще 20 случаев смерти пациентов с Covid-19.

Количество больных в тяжелом состоянии почти не меняется – 334 человек. Из них 176 лежат в реанимации, в том числе 132 подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки немного выросло число пациентов в состоянии средней тяжести – с 1672 до 1773. Остальные заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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