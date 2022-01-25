Свердловских школьников пока не будут переводить на дистант

В Свердловской области пока не планируется переводить всех школьников на дистанционное обучение, несмотря не распространение штамма «омикрон». Об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков.

Чиновник пояснил, что сейчас оперштаб делает ставку на другие меры профилактики. В частности, губернатор Евгений Куйвашев велел протестировать на коронавирус всех школьных учителей области. В Екатеринбурге эта работа уже завершена, на очереди – другие города. «Выявляем некоторое количество заболевших, принимаем решение о переводе на дистант некоторых классов. Важно обнаружить бессимптомных носителей», – сказал Креков.

В то же время он сообщил, что среди заболевших коронавирусом сейчас около 15% – подростки, главным образом старше 14 лет. «Омикрон особенно опасен для детей, они самая уязвимая группа, так как не вакцинированы», – сказал Креков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»