Креков назвал условие, при котором в ТЦ снова начнут проверять QR-коды

Замгубернатора Павел Креков назвал условие, при котором оперштаб может вернуть вход в торговые центры по QR-кодам.

«Мы не планируем восстанавливать QR-кодирование, кроме тех структур, где оно есть сейчас, – государственные и муниципальные учреждения, санатории, базы отдыха. Ориентироваться в принятии решений будем на тяжесть заболеваемости пациентов, на количество занятых коек и количество пациентов в реанимации (от общего числа заболевших)», – сообщил Павел Креков.

При этом он сообщил, что пока число «тяжелых» больных не растет, госпитализируется около 15% заболевших. «Во время прошлой волны мы открывали около 11 тысяч (ковидных) коек, сейчас у нас в пределах 3 тысяч, из них около 30% свободны», – рассказал Креков.

Он также назвал лучшую, на его взгляд, меру стимуляции бизнеса для проведения вакцинации сотрудников: «Лучшая стимуляция для бизнеса – это то, что предприятие будет работать, а не стоять, когда заболеет весь коллектив разом».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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