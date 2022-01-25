В Свердловской области бушует эпидемия ОРВИ. Половина заболевших – дети

В Свердловской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 5%. За третью неделю января в регионе острыми респираторно-вирусными инфекциями заразились 34 182 человек. Половину заболевших составляют дети до 17 лет. Чаще всего болеют дошкольники от 3 до 6 лет, на втором месте по заболеваемости – малыши до двух лет, на третьем месте – дети в возрасте 7-14 лет, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В рамках лабораторного мониторинга специалисты за неделю обследовали 769 человек. Среди выявленных вирусов доминирует SARS-CoV-2 – 6,1% от числа обследованных. Также выделены вирусы грипп А (Н3N2), РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, вирусы парагриппа.

В Екатеринбурге с 17 по 23 января было зарегистрировано 18 020 случаев ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 44%. Особо высокая заболеваемость отмечена в ЗАТО Свободный, Тугулымском округе и Ревде. В то же время отмечается падение числа внебольничных пневмоний. В Свердловской области зарегистрировано 845 случаев, в Екатеринбурге – 373.

Напомним, в Екатеринбурге на карантин закрылись уже 69 школьных классов и 37 групп в детских садах – из-за выявленных случаев коронавируса и ОРВИ. Ранее вице-губернатор Павел Креков заявил, что дети являются самой уязвимой группой для заражения штаммом «омикрон».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»