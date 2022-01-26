13-летний мальчик упал под колеса «Ленд Крузера» (ФОТО)

В Екатеринбурге пострадал в ДТП 13-летний мальчик-пешеход.

Авария случилась накануне в 15:40 на улице Бебеля, сообщают в УГИБДД Екатеринбурга. Водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» сбил подростка, переходившего дорогу в неположенном месте. Подросток с различными травмами доставлен в ДГКБ № 9.

38-летний водитель со стажем 14 лет привлекался за нарушения ПДД 12 раз. Автоинспекторам он пояснил, что стоял в крайней левой полосе перед перекрестком Бебеля – Таватуйская. Когда загорелся зеленый сигнал на светофоре, он поехал, и в это время с правой стороны из-за попутного автомобиля выбежал ребенок и упал прямо под «Ленд Крузер».

Обстоятельства происшествия выясняются, также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»