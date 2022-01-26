В Екатеринбурге в честь дня рождения Ельцина пройдет онлайн-квест

1 февраля, в день рождения первого президента России, вход в музей и арт-галерею Ельцин-центра будет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Также бесплатно будут проводиться экскурсии. С 9:00 до 22:00 можно будет пройти онлайн-квест «Из центра в Центр». Для этого нужно скачать приложение iziTravel: «Маршрут квеста на платформе iziTravel стартует на площади Труда, а заканчивается в Ельцин-центре, в той части музейной экспозиции, которая рассказывает о Ельцине вне политики», – сообщается на сайте учреждения.

В 16:00 начнется экскурсионный марафон «Ельцин от А до Я», где участники смогут узнать первого президента страны «с разных сторон – как любящего сына и президента, уроженца Свердловской области и ее же руководителя, строителя и верного друга».

Вечером пройдет концерт. Билеты на него можно приобрести за символическую цену: в честь 91 дня рождения Ельцина – 91 рубль.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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