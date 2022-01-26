«Они имеют поддержку со стороны ФПГ»: минспорта урежет финансирование «Урала» и «Автомобилиста»

Доля государственного финансирования профессиональных спортивных клубов должна снизиться, потому что такое поручение дал президент Владимир Путин. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

По словам министра, сейчас в регионе – 16 команд игровых видов спорта. Областное правительство в рамках действующих правил может финансировать до 30% расходов той или иной команды, но в соответствии с поручением президента доля госфинансирования в отношении профессиональных клубов должна снижаться. «Они почти все имеют поддержку со стороны финансово-промышленных групп, – пояснил Рапопорт. – В 2021 году на поддержку команд, гранты для олимпийцев (было выделено) 1 млрд 59 млн рублей, доля в отношении команд – порядка 350 млн рублей, (это) «Урал» и «Автомобилист».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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