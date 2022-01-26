В 2021 году Covid-19 не повлиял на внешнеторговый оборот регионов УрФО

По итогам 2021 года коронавирусные ограничения не оказали существенного влияния на внешнеэкономическую деятельность регионов УрФО. Об этом заявил, отвечая на вопрос РИА «Новый День», начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

«В 2021 году какого-либо существенного влияния на внешнюю торговлю мы не видим. В 2020 году был шок для всех, в том числе для участников ВЭД, потому что многие транспортные потоки просто остановились. В 2021 году, несмотря на все ограничения, товары через границу продолжали перемещаться», – рассказал он сегодня на пресс-конференции.

Среди партнеров уральских регионов первое место и по импорту, и по экспорту занимает Китай – около 20-25% всего товарооборота. Лидеры по импорту – Китай, Германия и Франция, по экспорту – Китай, Турция и США.

Внешнеэкономический оборот УрФО в 2021 году составил 20 млрд долларов, что на 28% выше 2020 года. Урал экспортировал продукцию на общую сумму 15,9 млрд долларов, импортировал – на 4,5 млрд долларов. Экспортная составляющая возросла на 45%, импортная – снизилась на 10%. Рост экспорта специалисты объясняют положительной конъюнктурой мировых цен на продукцию металлургов, в том числе уральских.

В структуре импорта за год в 2,9 раза увеличилась доля продуктов питания и сырья для их производства – это 8% от всего импорта. Основной вклад здесь вносит Узбекистан, поставляющий на Урал фрукты. Например, по итогам 11 месяцев 2021 года из Узбекистана прибыло 110 тысяч тонн фруктов (общий объем – 150 тысяч тонн).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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