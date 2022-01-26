Министр о капремонте ДИВС: «Мы там сделали такие туалеты, из которых не хочется выходить»

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал, как проходит капитальный ремонт Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге. В 2022 году здесь состоятся матчи чемпионата мира по волейболу, а в 2023 году ДИВС станет площадкой Универсиады.

«Мы закончили первую часть проекта в прошлом году. Сделали стилобатный этаж, энергетические сети. Сделали туалеты, из которых не хочется уходить. Сделали вестибюль, сдвигающийся гардероб. Сейчас мы приступили к реконструкции и ремонту основной части здания: будет смена трибун и покрытия. На следующий год после чемпионата мира по волейболу приступим к третьему этапу ремонта, связанный с крышей. Вы увидите блестящий объект, который будет напоминать не грибок, а нечто интересное, космическое», – поделился Леонид Рапопорт.

Напомним, на ремонт и подготовку ДИВС к проведению международных спортивных мероприятий из областного бюджета было выделено 280 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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