«Пришла идея, почему бы не изнасиловать все визуальные традиции, связанные с Павлом Петровичем»: в Екатеринбурге покажут комикс по сказам Павла Бажова

Завтра в Камерном театре представят графический роман «ПП Бажов» в рамках фестиваля «Бажовские дни», которые проходят на Среднем Урале с 25 по 30 января. Об этом рассказал ученый секретарь Объединенного музея писателей Урала Георгий Григорьев на пресс-конференции.

Автор идеи – директор театра «Шарманка» в Екатеринбурге Лариса Абашева. «Два года назад ей (Ларисе Абашеевой, – прим. ред.) пришла идея, почему бы не сделать комикс, максимально изнасиловать все традиции визуальные, связанные с Павлом Петровичем Бажовым? Проект ультранетрадиционен, есть очень специфические изображения. На эти работы можно будет посмотреть в большом размере и пообщаться с частью художников в Камерном театре», – сообщил Георгий Григорьев.

На комикс создатели получили по президентскому гранту 2 миллиона рублей. Роман состоит из пяти глав: «Предисловие», «Судьба ПП», «Сказы», «Фанфики», «Бэкстейдж». Над ним трудились 23 художника и 6 авторов текста. Официальное представление и печать книги намечена на конец февраля. Тираж – 1 тысяча экземпляров. Также можно заказать электронную версию. Увеличить тираж можно донатом на краудфандинговой платформе Planeta.

Также в Камерном театре завтра посетителям экспозиции представят переписку Павла Бажова с родителями, внуками и другими родственниками и знакомыми.

Фестиваль «Бажовские дни – 2022» проходят с 25 по 30 января в Екатеринбурге и в Сысерти. Он приурочен к 143-летию со дня рождения Павла Петровича Бажова.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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