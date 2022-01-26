В Свердловской области новый рекорд по заболевшим Covid-19 и резкое снижение смертности

На Среднем Урале за минувшие сутки выявлено 1364 новых случая коронавируса – это очередной рекорд по однодневному числу заболевших за все время пандемии. В Екатеринбурге заразились 662 человека. При этом количество тяжелых пациентов и летальных исходов резко снизилось.

По данным оперштаба, сейчас в больницах находятся 315 человек в тяжелом состоянии, из них 124 подключены к аппаратам ИВЛ. Зарегистрировано 8 смертей. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 9934 свердловчан. В то же время немного увеличилось число пациентов, госпитализированных в состоянии средней тяжести – их уже 1809. Остальные заболевшие лечатся амбулаторно. За сутки врачи выписали еще 881 человека.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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