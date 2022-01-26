Уральцы предпочитают смарт-часы фитнес-трекерам

В Свердловской области смарт-часы заняли 53% рынка, впервые опередив фитнес-трекеры, доля которых снизилась с 59% до 47%. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав рынок носимых устройств за 2021 год.

Спрос на умные часы вырос за год: их свердловчане купили в 2 раза больше, чем в 2020 году, сообщили в пресс-службе компании. Рост спроса и перераспределение рынка аналитики связывают с появлением бюджетных моделей, которые сопоставимы по цене с флагманскими фитнес-трекерами. Еще одно преимущество часов – большой экран.

«Фитнес-трекеры ещё в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее, трекеры не смогли выдержать конкуренцию с часами. Уже в этом году, в случае массового появления в России умных часов, поддерживающих eSIM, их доля может увеличиться до 73%», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор «МегаФон Ритейл».

Лидер продаж в категории умных часов – Apple. Он занимает 38% рынка. Далее следуют Samsung и Huawei, на которые пришлось 14% и 10% соответственно. Сейчас средняя стоимость умных часов в регионе – 13,8 тыс. рублей. Потребители чаще всего покупают модели Apple Watch SE 40 mm, Huawei Watch Fit и Xiaomi Mi Watch Lite.

В категории фитнес-трекеров лидирует Xiaomi c долей в 62%. Далее следуют Honor (13%) и Huawei (10%). В тройку популярных устройств попали Xiaomi Mi Band 5 и 6 серий, а также Huawei Band 6.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»