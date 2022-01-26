В Екатеринбурге предложили создать 11 ландшафтно-экологических кластеров (ФОТО)

В Екатеринбурге предлагается сформировать 11 ландшафтно-экологических кластеров в зависимости от особенности отдельных территорий. Ядром каждого из них станет один из городских лесов или парков. Соединить их между собой планируется сетью зеленых коридоров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эту концепцию обсудили сегодня на совете по развитию рекреационных и общественных пространств. С докладом выступила старший преподаватель кафедры городского строительства УрФУ Лариса Банникова.

Она рассказала, что при формировании кластеров будет учитываться рельеф и природные особенности отдельных территорий: например, Исетский – долина реки, Западный и Шарташский – холмисто-увалистая зона, Центральный и Юго-Западный – техногенные ландшафты.

Также концепция предполагает создание в Екатеринбурге трех рекреационных поясов: центрального пояса городских парков, скверов и бульваров; срединного пояса парковых зон; внешнего кольца лесопарков.

Набережные Исети предлагается разделить на три типа: урбанизированные, комбинированные и природные. Для благоустройства двух последних планируется ввести новое понятие – «зона естественного разнообразия». По замыслу авторов, такие зоны должны появиться во всех районах города, чтобы обогатить растительный мир Екатеринбурга. В них можно будет высаживать как типичные аборигенные растения, так и редкие, охраняемые, эндемичные и реликтовые. Лариса Банникова отметила, что если стандарт будет принят, местные питомники воспримут это как сигнал к развитию.

Также концепция предлагает открыть некоторые малые реки, которые сейчас убраны под землю, но начальник департамента архитектуры Алексей Храмов отметил, что прежде чем принимать такие решения, нужно более тщательно изучить мировой опыт.

В заключение Храмов отметил, что внедрение новых стандартов – это всегда риск. «Есть два пути – либо вообще не рискуем и, грубо говоря, закатываем все в асфальт, или у нас есть то, с чем хочется поработать и что-то новое получить», – сказал он.

После рассмотрения советом концепцию благоустройства зеленых зон более подробно обсудят на экспертных группах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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