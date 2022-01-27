На Уктусе может появиться музей горнозаводской цивилизации под открытым небом

На берегах реки Патрушихи в микрорайоне Уктус предложено разместить музейный комплекс под открытым небом, посвященный Горнозаводской цивилизации Урала. Но для этого придется внести изменения в Генплан застройки города.

Концепцию зонирования территории представил на заседании совета по развитию рекреационных и общественных пространств руководитель проектного бюро «Грачев и партнеры» Владимир Грачев. Архитектор предложил разделить территорию на девять зон. Первая – непосредственно зона плотины Уктусского завода. Грачев сообщил, что вопрос о внесении плотины в реестр объектов культурного наследия сейчас находится на рассмотрении, решение будет принято в апреле 2022 года. Вторая зона – визуального восприятия плотины, где предлагается ограничить застройку. Третья – зона бывшего главного горного управления. В четвертой может разместиться новый Исторический сквер, прямо на месте бывшего завода.

На месте бывшего пруда, который спущен 150 лет назад, Грачев предложил разместить музей Горнозаводской цивилизации под открытым небом, который должен показать «уровень индустриального мышления и мощи наших предков».

Зону «Старый Екатеринбург» автор концепции предлагает для переноса существующих старинных зданий и строительства новых, стилизованных под старину. В девятой зоне предлагается сделать небольшую запруду, а на берегу – этнографический комплекс «Ремесленная слобода».

Автор добавил, что сейчас вся пойма Патрушихи отведена под жилье, но он просит все же внести изменения в Генплан, чтобы в районе появилось общественное пространство с музеем.

Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков в ответ заявил, что судьбу территории нужно решать с помощью конкурса. «Надо комплексно рассмотреть территорию при увязке с жилой застройкой, чтобы все принципы, которые мы закладываем в стандарте благоустройства набережных, были учтены разработчиками. Необходимо задать необходимость связать Патрушиху с Исетью и учесть требования по историческим реконструкциям, жилой застройке, которая там будет формироваться, а также потенциал Уктуса как рекреационной зоны», – отметил Андрей Молоков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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