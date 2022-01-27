В Екатеринбурге отключили тепло в 30 домах: нужно срочно заменить участок теплотрассы

В Пионерском поселке 30 домов временно отключены от теплоснабжения и горячей воды из-за необходимости срочно заменить изношенный участок теплотрассы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕТК, накануне, 26 января, диагностическая служба компании обнаружила повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм на улице Уральской. Чтобы труба не лопнула во время сильных морозов, было принято решение заменить поврежденный участок длиной 6 метров сегодня в течение дня.

«К сожалению, невозможно провести ремонт без прекращения теплоснабжения и подачи горячей воды, в зоне ограничения 30 домов. Учитывая температуру наружного воздуха, температура в помещениях не опустится ниже нормативных 20 градусов. 20 специалистов с помощью четырех единиц специализированной техники меняют шесть метров изношенной трубы. Ремонт и восстановление параметров теплоснабжения планируется завершить до 23:00, но специалисты приложат все усилия, чтобы закончить раньше», – заявили в ЕТК.

Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства, вызванные необходимостью привести теплотрассы в порядок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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