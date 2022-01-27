В Нижнем Тагиле на территории завода столкнулись поезда (ФОТО)

На территории Нижнетагильского металлургического комбината накануне вечером произошло столкновение двух поездов. ЧП случилось накануне вечером на станции Коксохим при производстве маневровых работ. По данным Уральской транспортной прокуратуры, при столкновении были частично повреждены четыре вагона, один локомотив сошел с рельс, но не опрокинулся. Пострадавших нет. Железнодорожные пути остались целы. Вреда окружающей среде не нанесено.

Сейчас нижнетагильская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Надзорный орган даст оценку действиям должностных лиц.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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