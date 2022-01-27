Фонд святой Екатерины купил в детскую больницу аппараты ИВЛ для малышей с весом от 500 грамм

В отделении реанимации и интенсивной терапии Областной детской клинической больницы появились 14 новых аппаратов искусственной вентиляции легких, которые помогают дышать новорожденным даже с экстремально низкой массой тела – от 500 грамм. Учредители Фонда святой Екатерины выделили на покупку жизненно важного оборудования 30 млн рублей.

Все новые аппараты ИВЛ уже находятся в работе, ведь за год в отделении выхаживают около 1500 детей, большая часть из которых нуждаются в безопасной и аккуратной кислородной поддержке. «Для нас это очень важно, поскольку к нам поступают самые тяжелые маленькие пациенты со всей Свердловской области. Мы лечим и выхаживаем и новорожденных, и детей старшего возраста, в том числе после хирургических, кардиохирургических операций, детей с паллиативным статусом, детей с экстремально низкой массой тела», – прокомментировал главный врач ОДКБ Олег Аверьянов.

По словам специалистов, проведение вентиляции легких у маленьких пациентов – это настоящее искусство. Экспертные аппараты, которые закупил фонд, позволяют сократить время нахождения детей с низкой массой тела в реанимации, что напрямую влияет на качество последующей жизни. Кроме того, они помогают по различным косвенным признакам анализировать состояние легких ребенка.

«Одна из трудностей таких пациентов – это регистрация у них попытки дыхания. Нам нужно, чтобы аппарат не просто дышал, а чтобы он поддерживал попытку вдоха пациента. И технически зарегистрировать эту попытку очень сложно, такое могут делать далеко не все аппараты. А этот умеет», – сказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №2 ОДКБ Рустам Мухаметшин.

Передача нового оборудования в больницу – это стратегическая работа Фонда святой Екатерины и ОДКБ, которая продолжается уже несколько лет. «Сегодня мы увидели: все переданное оборудование находится в работе и уже помогает детям. Большая благодарность Олегу Юрьевичу и всему коллективу за их сложную и невероятно нужную работу для маленьких жителей нашей области», – отметил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что в 2021 году учредители Фонда святой Екатерины передали в больницы Свердловской области 26 аппаратов искусственной вентиляции легких, 333 кислородных концентратора и 16 увлажнителей воздуха. С момента начала пандемии меценаты выделили на поддержку медицинской сферы более 2,3 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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