Поликлиники отменяют прием пациентов с признаками ОРВИ

Поликлиники в Свердловской области одна за другой начинают отменять прием пациентов с признаками ОРВИ. Так, жителей Серова предупредили, что поликлиника городского округа не будет принимать людей с температурой и респираторными проявлениями. «Жители с признаками ОРВИ и повышенной температурой направляются в кабинеты неотложной помощи, развернутые стационарном отделении», – сообщили в Серовской горбольнице.

По такому же пути пошли в Сухом Логу – там пациентам с признаками ОРВИ из-за «роста заболеваемости респираторными заболеваниями» предлагают обращаться в неотложку. Причем как взрослым, так и детям.

В пресс-службе свердловского минздрава «Новому Дню» пояснили, что речь идет об изменении маршрутизации: «Для того чтобы разделить потоки между здоровыми и больными пациентами».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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