Задержаны два рецидивиста, грабившие наивных пенсионеров

Свердловские полицейские задержали двух рецидивистов, подозреваемых в серии мошенничеств. Они обманывали пенсионеров по известной схеме: пожилым людям по телефону рассказывали, что их внук или внучка стали виновниками ДТП, и теперь нужна крупная сумма, чтобы не было возбуждено уголовное дело.

Рецидивистов задержали сотрудники угрозыска ОП № 22 Каменска-Уральского и работники Госавтоинспекции. Последние остановили на дороге ВАЗ-2106, в салоне которого находились двое. Первый – неработающий житель Екатеринбурга 1991 года рождения, ранее судимый пять раз, в том числе четыре раза за грабежи и разбой, и освободившийся из мест лишения свободы в 2018 году. Второй – неработающий житель Двуреченска 1979 года рождения, ранее судимый восемь раз за различные преступления. «Под чехлом переднего пассажирского сиденья оперуполномоченные нашли и изъяли 28 купюр номиналом 5000 рублей. У пассажира при себе имелось более 20 000 рублей. Задержанные находятся под стражей и проверяются на причастность к сотням других аналогичных ранее совершенных преступлений», – сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его информации, преступная схема, когда на стационарный телефон пенсионерам звонят в истерике их псевдородственники и сообщают, что попали в ДТП, после чего в диалог вступает лжесиловик, по-прежнему актуальна. 11 таких случаев в Каменске-Уральском только в январе текущего года завершились возбуждением уголовных дел по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Екатеринбург, Елена Сычева

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