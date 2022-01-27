В Свердловской области скачками растет заболеваемость Covid-19 – уже 1896 случаев в сутки

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 1896 новых случаев коронавируса. Заболеваемость растет очень быстрыми темпами, только в Екатеринбурге зарегистрировано 986 заражений. Это на треть больше, чем в предыдущий день тестирований.

По данным опершатаба, 315 пациентов остаются в тяжелом состоянии (122 подключены к аппаратам ИВЛ), 1893 больных госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные заболевшие лечатся амбулаторно. Зарегистрировано 11 случаев смерти пациентов с Covid-19. Выписано за сутки 865 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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