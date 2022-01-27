На свердловской трассе фура с кирпичами снесла «Шкоду». Погибла 25-летняя девушка (ФОТО)

На дороге из Екатеринбурга в Каменск-Уральский сегодня утром случилось жуткое ДТП. Автомобиль «Шкода», которым управляла 25-летняя девушка, столкнулся с фурой, перевозившей кирпичи. Легковушку буквально разорвало пополам. Водитель погибла на месте до приезда скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции, авария произошла около 9:30 на 65 километре трассы Екатеринбург – Курган.

Девушка в «Шкоде» ехала в сторону Каменска-Уральского, но не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, по которой двигался грузовик «Скания». За рулем фуры находится 33-летний мужчина. Он пояснил, что легковушка неожиданно оказалась перед ним. Водитель экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось. В этот момент в прицепе грузовика было 19 тонн кирпича.

Дорожные полицейские установили, что водительский стаж погибшей девушки составлял 6 лет. Она семь раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель «Скании» имеет стаж вождения 14 лет, за нарушение ПДД привлекался 8 раз. В Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства аварии. После ДТП на участке трассы образовалась пробка, поэтому поток машин пришлось регулировать сотрудникам ГИБДД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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