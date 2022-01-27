В детской поликлинике заболели все врачи

В Екатеринбурге в поликлинике № 4 детской горбольницы № 8 некому принимать заболевших детей и некому ходить к ним на вызов – все педиатры сами угодили на больничные, рассказали «Новому Дню» родители школьников с Уктуса. «Врачи на Гончарном, 5, все на больничном, район никто не обслуживает. Сказали, если сильно плохо станет, звонить в скорую», – сообщили родители школьницы, которой потребовалась помощь педиатра.

В другой семье, живущей на Уктусе, где заболел ребенок, сообщили, что дозвониться до ДГБ № 8 и пригласить врача на осмотр все же удалось, однако тому пришлось идти из другой поликлиники медучреждения – с улицы Шварца. «Поликлиника № 3 на Шварца самая загруженная, в декабре педиатры оттуда ходили по вызовам на Вторчермет», – поделились родители.

В пресс-службе городской больницы № 8 подтвердили, что «часть сотрудников поликлиники находится на больничном листе», однако подчеркнули, что вся необходимая медицинская помощь пациентам, которые обращаются в учреждение, оказывается. «На вызов работают бригады неотложной помощи, которые базируются в поликлиниках № 1 и № 3. Также для приема пациентов работает кабинет неотложной помощи», – сообщили «Новому Дню» в медучреждении.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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