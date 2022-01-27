Полицейские поймали четверых детей за нарушение ПДД и доставили их в отдел

В Екатеринбурге полицейские поймали четверых малолетних попрошаек, которые занимались этим на проезжей части. С ними была взрослая женщина – оказалось, она им не мать и не опекунша. Более того, она оказалась нелегалкой.

«В ходе рейдовых мероприятий вечером 26 января возле дома № 27 на улице Технической сотрудники ДПС совместно с инспектором по делам несовершеннолетних остановили женщину, которая сопровождала четырех малолетних детей. Они подходили к транспортным средствам, которые находились на проезжей части, и просили деньги. При появлении полицейских женщина попыталась скрыться, но была задержана. При опросе она призналась, что не является матерью или законным представителем детей. Кроме того, выяснилось, что женщина не является гражданкой России и находится на территории нашей страны без соответствующего разрешения. В отношении гражданки составили административный материал за нарушение миграционного законодательства», – сообщили в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Узнав, что женщина – не мать детям, полицейские стали разыскивать их родителей. На время поиска все четверых поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Свердловской области. «В настоящее время законные представители детей установлены. Они будут привлечены к ответственности», – добавили в полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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