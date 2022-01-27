На пермской трассе столкнулись грузовики с какао и с гайками. Один водитель погиб (ФОТО)

Сегодня около 13 часов 30 минут на 184-м км автодороги Пермь – Екатеринбург столкнулись два грузовика, водитель одного из них погиб.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, 58-летний водитель грузовика «Рено» с полуприцепом ехал со стороны Перми в Екатеринбург. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся там с автомобилем МАН с полуприцепом. В результате ДТП 55-летний водитель МАНа погиб на месте, а водителя «Рено» отвезли в больницу Красноуфимска.

В момент ДТП в прицепе автомобиля «Рено» находилось 20 тонн какао-порошка, в прицепе МАНа – 20,5 тонн сферических гаек.

Установлено, что у водителя «Рено» стаж 39 лет, к ответственности за нарушение ПДД привлекался 3 раза, в момент ДТП был трезв. Водитель грузовика МАН был за рулем 22 года, к административной ответственности привлекался 1 раз.

Госавтоинспекция предостерегает водителей от опасных маневров на дороге, особенно если навстречу идет поток машин.

Красноуфимск, Елена Владимирова

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