Учатся жизни. В Екатеринбурге открылась первая тренировочная квартира для людей с ментальной инвалидностью (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге открылся первый в городе центр для людей с ментальной инвалидностью «Шанс». На этой площадке молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет с аутизмом, синдромом Дауна приобретают навыки, необходимые для самостоятельной жизни: уборка, приготовление пищи, умение обращаться с деньгами, ходить в магазин за покупками.

«Когда они заканчивают школу или колледж, то они оказываются один на один с миром взрослых людей. Их на работу не берут, они оседают дома, деградируют», – говорит Татьяна Хижнякова, PR-директор.

Студентов центра делят на две группы.

Молодые люди, не имеющие возможности дальнейшего образования и перспектив трудоустройства. Находятся в центре на постоянной основе и адаптируются для сопровождаемого проживания. Молодые люди, продолжающие образование и имеющие перспективы сопровождаемого трудоустройства. Они обучаются в центре два месяца, готовясь к трудоустройству.

Организаторы рассказывают, что людям постарше сложнее адаптироваться: «Те, кому сейчас 30 лет, они росли в то время, когда непросто было даже выйти на улицу с ребенком инвалидом. Молодежь растет в другом мире: путешествуют, ходят на концерты», – рассказывает Татьяна Хижнякова.

Сейчас здесь находятся 14 учеников. Лучшие студенты берут на себя обязанности по адаптации новичков или отстающих. Илье 35 лет, сейчас он не только обучается в центре, но уже работает ассистентом преподавателя, получает зарплату.

Такая же квартира в прошлом году открылась в Березовском. Проект реализуется на деньги гранта благотворительного фонда «Абсолют-помощь». В этом году центр выиграл президентский грант. Сейчас школа работает с 9:00 утра до 18:00. После занятий студентов забирают родители. В планах организаторов создание круглосуточных тренировочных квартир в Екатеринбурге и Березовском, открытие новых квартир в Свердловской области и трудоустройство выпускников.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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