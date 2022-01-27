ФСБ задержала журналиста из Екатеринбурга неподалеку от границы с Украиной

В Ростовской области неподалёку от границы с Украиной сотрудники пограничной службы ФСБ России задержали журналиста Игната Бакина, который работал по заданию редакции Znak.com. По данным издания, кроме Бакина также задержали фотографа издания «Блокнот-Ростов» Александра Прохорцева и фрилансера Глеба Голода. В отделении они провели пять часов, где их опрашивали. В конце концов, журналистов отпустили, выдав им протоколы с предупреждением о запрете на работу в пограничной зоне без специальных пропусков.

«Журналистов задержали в поселке Куйбышево, где они были по работе. Этот поселок находится рядом с границей с Украиной. Хотя журналисты ее не пересекали и работали исключительно на территории России, пограничники остановили их на улице и предъявили претензии – за работу без спецпропусков в пограничной зоне. Никаких указателей, обозначающих зону, где нужно работать по пропускам – не было», – пишет Znak.com.

Сейчас журналисты покинули приграничный район. Отметим, Игнат Бакин несколько лет назад переехал в Ростов-на-Дону, до этого он жил и работал в Екатеринбурге, в том числе несколько лет в редакции «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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