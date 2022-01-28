«Хендай» с 20-тонным грузом врезался в стоящий «Рено», два человека погибли (ФОТО)

Два человека погибли сегодня в ДТП на 246-м км автодороги Екатеринбург – Тюмень.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, трагедия случилась около четырех часов утра. 31-летний водитель грузовика «Хендай» ехал в тюменском направлении из Екатеринбурга и по неустановленной пока причине врезался в стоящий грузовой автомобиль «Рено» с полуприцепом под управлением водителя 1970 года рождения. И водитель, и пассажир «Хендая» погибли. Личность пассажира устанавливается.

Водитель «Рено» имеет стаж вождения 18 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался трижды, в момент ДТП был трезв. 51-летний мужчина пояснил, что в пути возникла поломка. Он остановился на проезжей части, прижавшись к правому краю, ближе к барьерному ограждению, включил аварийную сигнализацию и выставил знак аварийной остановки. Ждал, когда привезут запчасть. Находясь в кабине, почувствовал сильный удар.

В момент ДТП в прицепе автомобиля «Рено» находилось 20 тонн труб разного диаметра, в грузовике «Хендай» – кеги и пустые пластиковые бутылки.

Сейчас транспорт на этом участке едет по одной полосе. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, оказывают помощь водителям при проезде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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