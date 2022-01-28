Летевший из Самарканда самолет «Уральских авиалиний» штатно приземлился в Кольцово

«Аварийная» посадка самолета «Уральских авиалиний» в аэропорту Кольцово оказалась штатной. Пассажирский лайнер выполнял рейс по маршруту Самарканд – Екатеринбург. По данным Уральской транспортной прокуратуры, в 10:01 командир воздушного судна подал сигнал о технической неисправности самолета – сработал датчик разгерметизации салона.

Экстренные службы аэропорта находились в режиме готовности к принятию судна, посадка прошла благополучно. На борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа.

Свердловская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства авиационного инцидента. Будет организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Добавлено. В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили «Новому Дню», что сработала ложная тревога. «Посадка произведена в штатном режиме. Причин для беспокойства нет», – заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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