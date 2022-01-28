В жуткой аварии на Пермской трассе погиб новорожденный: «Младенца нашли в моторном отсеке» (ФОТО)

Таксист за рулем Chevrolet погубил в страшной аварии новорожденного ребенка. Мать и 5-летняя дочь – в реанимации, 9-летний сын – в травматологии. Мужчина за рулем был уставшим и выехал прямо под колеса грузовика. Младенца, которому едва исполнился месяц, нашли в моторном отсеке. Ни один из детей не был в автокресле.

Жуткая авария произошла сегодня рано утром на 315-м километре дороги Пермь – Екатеринбург. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet выехал на встречку прямо в лоб грузовику ДАФ. Сотрудники ГИБДД выяснили, что 49-летний таксист вез в Челябинскую область женщину и троих ее детей. Мать с новорожденным ребенком на руках ехала на заднем сиденье, 5-летняя дочка и 9-летний сын находились рядом с ней. Ни один из детей не был пристегнут ремнем безопасности, автокресел в машине не было.

«Автомобиль получил значительные механические повреждения. После столкновения младенца нашли практически в моторном отсеке легкового авто, – сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. – Водитель такси погиб на месте. Новорожденного мальчика доставили в больницу, где он скончался. Мать и 5-летняя девочка в реанимации, старший мальчик в травматологии».

Предварительно установлено, что причиной ДТП могло стать утомленное состояние водителя Chevrolet. 40-летний водитель автомобиля ДАФ пояснил, что ехал из Екатеринбурга в Красноуфимск для разгрузки. Неожиданно на его полосу выехал автомобиль, насколько мог, он съехал вправо, но столкновения избежать не удалось.

По факту ДТП проводится проверка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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