Екатеринбург вошел в топ-10 городов, привлекательных для жизни на пенсии

Екатеринбург занял 7-ю строчку в рейтинге российских городов, привлекательных для жизни после выхода на пенсию.

Опрос, проведенный сервисом Работа.ру, выявил, что после окончания карьеры в столице Урала хотели бы жить 14% респондентов. Из них 43% заявили, что выбирают Екатеринбург потому, что здесь живут их друзья и родственники, 32% считают, что в городе хорошо развита медицина, 31% отметил развитую инфраструктуру.

Треть опрошенных хотели бы на пенсии жить в Москве. В качестве ее плюсов назвали развитую инфраструктуру, возможность продолжать работать и высокий уровень медицины. 27% мечтают о Сочи – там «хорошая экология», «лучшие условия для жизни с семьей» и также «высокий уровень медицины». 26% предпочли бы Петербург – там «развитая инфраструктура», «друзья и родственники», «возможность продолжать работать».

В топ-10 попали: Ялта (21%), Краснодар (17%), Калининград (14%), Иркутск (13%), Новосибирск (11%). Остальные города набрали меньше 10% голосов.

В целом две трети опрошенных заявили, что готовы к переезду в другой город после выхода на пенсию. 33% респондентов отметили, что ради переезда готовы продать жилье в родном городе. Еще 23% участников исследования указали, что будут довольствоваться пенсией от государства, а 22% – сдавать недвижимость в аренду. 17% опрошенных жителей России планируют обеспечить себя с помощью собственного бизнеса. 7% респондентов указали, что надеются на помощь детей или родственников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»