Пик эпидемии среди детей: в Екатеринбурге 792 класса переведены на дистант из-за ОРВИ и Covid-19

В Екатеринбурге 12% школьных классов переведены на дистанционное обучение из-за заболевания учеников. По данным городского департамента образования, 684 класса ушли на карантин по причине выявленных случаев коронавируса, в 108 классах были вспышки ОРВИ. Это максимальные показатели заболеваемости среди детей за все время пандемии Covid-19. В декабре, в начале сезона простуд, на карантин уходили не более 2% школьных классов.

Всего в Свердловской области на дистант из-за коронавируса были переведены 4,2% класса – это данные на 27 января. В региональном министерстве образования напомнили, что по предписанию Роспотребнадзора срок карантина в школах сокращен с 14 до 7 дней.

Коронавирус также активно распространяется среди дошкольников. В Екатеринбурге закрыты 182 группы в детских садах (или 6% от общего числа групп в детсадах). Во всех образовательных учреждениях были проведены противоэпидемиологические мероприятия.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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