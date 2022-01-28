Свердловская область вышла на первое место среди регионов по числу новых случаев коронавируса

Свердловская область вышла на первое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области по количеству новых случаев коронавируса. За последние сутки зарегистрировано 2344 больных Covid-19, более тысячи из них – в Екатеринбурге.

По данным оперштаба России, всего за сутки в России выявлено 98 040 случаев коронавируса. На первом месте – Москва, на втором – Санкт-Петербург, на третьем – Московская область. Свердловская область стала лидером среди нестоличных регионов. Здесь подтвердилось 2344 случая Covid-19 – это очередной абсолютный рекорд с начала пандемии.

По данным регионального оперштаба, 1034 новых случая коронавируса выявлены в Екатеринбурге, остальные – в области. Число пациентов в тяжелом состоянии и на ИВЛ пока не растет.

«Состояние 317 госпитализированных оценивается как тяжелое, 173 из них находятся в реанимации, в том числе 123 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести -1957. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – отметили в оперштабе.

За последние сутки от коронавируса в Свердловской области скончались 12 человек, с начала пандемии – 9957.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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