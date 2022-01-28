В Екатеринбурге за 13 миллионов отреставрируют здание Пенсионного фонда

В Екатеринбурге за 13,6 миллиона рублей отреставрируют здание Управления Пенсионного фонда в Железнодорожном и Кировском районах. Информации об этом появилась на портале госзакупок.

Находится объект на улице Мамина-Сибиряка, 38. Стены облицуют фасадными стальными композиционными плитами. Часть покрасят в цвет светлой слоновой кости, а другую – в красно-коричневый.

Также у здания появится подсветка: освещать его будут 10 прожекторов, 3 настенных и 12 потолочных светодиодных светильников. На крыше установят датчик, позволяющий автоматически включать прожектор. Согласно проекту, это обеспечит вечером хорошую видимость и «выразительность объекта».

Также подрядчик должен провести работы по монтажу систем отопления и вентиляции, установить пожарные лестницы, поменять окна и двери. Закончить реставрацию нужно до 1 июня.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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