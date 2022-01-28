Уралец не смог доказать в суде, что его страдания от гибели любимой коровы стоят 50 тысяч

Свердловский областной суд поставил точку в тяжбе между двумя жителями региона. Причиной процесса стало ДТП, в котором погибла корова одного мужчины и был серьезно поврежден автомобиль другого.

Как сообщили в пресс-службе суда, авария случилась в июле 2020 года, ночью, на дороге Асбест – пос. Малышева. «Toyota Hiace» свердловчанина Сергея наехала на корову, которая неожиданно выбежала на дорогу. Погибшая корова принадлежала местному жителю Федору. Она паслась вместе с другими животными под присмотром пастуха, но отстала от стада и ночью осталась за пределами поселка одна. Сергей подал на Федора в суд, требуя взыскать с него 962 тысяч рублей за разбитый автомобиль.

Федор подал встречный иск о компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. «В исковом заявлении мужчина указал, что в результате гибели животного испытывал нравственные страдания. Он растил корову в любви и заботе два года, и ее смерть стала для него потрясением, он долго не мог оправиться, переживая потерю любимого животного», – уточнили в облсуде.

Суд первой инстанции решил, что в ДТП на 80% виноват хозяин коровы, который не уследил за животным, а на 20% – водитель, который видел на дороге знак «Дикие животные», но не снизил скорость. Суд взыскал с Федора в пользу Сергея ущерб в сумме 620 504 рубля. Иск о возмещении Федору морального вреда суд отклонил. Не согласившись с таким решением, хозяин коровы обратился в Свердловский областной суд, но там апелляцию оставили без удовлетворения: никаких доказательств перенесенных нравственных страданий истец не представил.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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