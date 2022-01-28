9-летняя девочка выдумала историю с похищением, чтобы не идти урок танцев

В Екатеринбурге 9-летняя школьница выдумала историю с похищением, чтобы не идти на надоевшие занятия.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в полицию по телефону обратилась горожанка. Сама женщина находилась на работе, но ей из дома позвонила дочь и сказала, что видела, как на улице мужчина набросил на мальчика мешок и унес в неизвестном направлении.

Приехавшие на место оперативники опросили девочку. Школьница описала подробности случившегося, в том числе одежду ребенка. После полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, действительно обнаружив детей в подходящей под описание одежде, но похищения на видео не было.

Когда правоохранители решили вновь опросить школьницу, та созналась, что выдумала историю, чтобы не идти на занятие в школу танцев. Особого желания заниматься у девочки не было, но мама настаивала, и, не зная как избежать занятий, она выдумала похищение.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели со школьницей профилактическую беседу.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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