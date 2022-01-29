Новый рекорд Свердловской области – выявлено 2562 случаев Covid-19 за сутки

На Среднем Урале за минувшие сутки зарегистрировано 2562 новых случая Covid-19. В том числе подхватили инфекцию 836 жителей Екатеринбурга.

Впервые за неделю выросло число пациентов в тяжелом состоянии. Сейчас в больницах лежат 346 таких больных (126 из них подключены к аппаратам ИВЛ). Также госпитализированы 2037 пациентов в состоянии средней тяжести. Остальные заболевшие лечатся амбулаторно. Врачи выписали 918 человек. Зарегистрировано 14 смертей пациентов с Covid-19. За время пандемии болезнь унесла жизни 9971 свердловчанина.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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