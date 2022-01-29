На пикете против школьного дистанта в Екатеринбурге задержали двух человек

Активисты движения «Роднадзор» сегодня днем провели пикет против школьного дистанта и «деградации отечественного образования». У КОСК «Россия» собралось порядка 20 человек с плакатами, акция прошла мирно. Когда участники стали расходиться, подошли полицейские и задержали двух человек. Их обвинили в нарушении масочного режима – но не на пикете, а в отделе полиции 15 января.

Один из задержанных – правозащитник Сергей Зыков. Полицейские подошли к нему, когда он отвязывал свой велосипед. Правоохранители закрутили мужчине руки и отвели его в машину, велосипед также забрали. Зыков слабо пытался протестовать и говорил, что полицейские сами нарушают «антиковидный» указ губернатора. Второму участнику полицейский зачитал претензии и вежливо попросил пройти с ним в машину.

В отделе полиции № 5 на задержанных оформили административные протоколы и отпустили. Как выяснилось, Зыкову предъявили обвинение в том, что 15 января он находился в том же отделе полиции без маски. Там он оказался, потому что его задержали на антивоенном пикете в парке 50-летия ВЛКСМ. Причем повод был формальный – полицейские требовали показать документ на велосипед.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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