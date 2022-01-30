В Екатеринбурге три кладбища признаны историческими памятниками

В Екатеринбурге три кладбища включены в список объектов культурного наследия Свердловской области и теперь находятся под охраной государства.

Как сообщает ДИП губернатора, в реестр памятников внесено «Семейное захоронение Агафуровых», расположенное в северо-восточной части Татаро-Башкирского кладбища на улице Репина. Эксперты регионального управления госохраны памятников отметили, что этот объект представляет собой образец татарской некрополистики.

Также охранный статус присвоен старинному кладбищу на территории «Зеленой Рощи», которое было обнаружено во время реконструкции парка в 2019 году. Как установили историки, в XIX веке монастырское захоронение размещалось вокруг собора Александра Невского. Позже оно разрослось и заняло всю северную часть «Зеленой Рощи».

Под защитой от застройки теперь будет находиться парк Блюхера, который расположен напротив Михайловского кладбища. В XVIII-XX веках на месте парка находилось немецкое кладбище, его уничтожили в 70-х годах. В 2015 году лютеранская община собиралась построить на этом месте кирху, но местные жители начали протестовать. Во время историко-археологического исследования на земельном участке обнаружили останки могил и другие объекты, которые представляли историческую ценность для города. В итоге строительство кирхи было остановлено. Сейчас в парке Блюхера запрещено проводить даже работы по благоустройству.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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