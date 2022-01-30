Под Первоуральском поезд насмерть сбил 18-летнего парня

В Свердловской области на перегоне Билимбай – Подволошная 29 января машинист грузового поезда обнаружил возле рельсов труп 18-летнего юноши. На теле были признаки железнодорожного травмирования – вероятно, парня сбил поезд. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Надзорный орган проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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