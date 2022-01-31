На удаленке многие уральцы стали тратить больше денег на еду и меньше – на развлечения

Уральцы, которые в период пандемии стали работать из дома, начали тратить больше денег на еду.

Как изменились расходы жителей Уральского федерального округа, перешедших на удаленку, выяснили специалисты службы исследований hh.ru. У 59% их респондентов возросли затраты на электроэнергию, у 57% – на интернет и мобильную связь, у 35% – на еду, у 11% – на развлечения. Интересно, что 16% на дистанционной работе стали больше тратить на одежду и обувь. Но они в меньшинстве – 49%, наоборот, стали тратить на одежду меньше.

78% уральцев на удаленке сократили свои расходы на транспорт, 32% стали меньше тратить на питание, 27% – на развлечения.

Чаще других о сокращении расходов сообщают специалисты сферы продаж (у 82% из них снизились расходы на транспорт, у 61% – на одежду и обувь, у 39% – на питание).

11% удаленных работников рассказали, что в новом формате у них появились дополнительные расходы, которых не было раньше, в том числе, это траты на услуги доставки, канцелярские товары, оргтехнику, кофе и мебель. Чаще всего о возникновении таких трат сообщали высший менеджмент (49%), бухгалтеры (38%) и ИТ-специалисты (35%). 73% уверены, что новых расходов на фоне удаленки у них нет.

В январе 2022 года спрос на дистанционных сотрудников продолжает расти. В целом по стране было открыто в 3,5 раза больше вакансий, предполагающих удаленный формат работы, чем в январе 2021 года. По УрФО количество таких вакансий по сравнению с прошлым годом выросло в 2,8 раза, причем ситуация существенно отличается в зависимости от региона. На Ямале таких предложений стало в 9 раз больше, в ХМАО-Югре – в 6 раз, в Курганской области – в 4,1 раза, в Тюменской области – в 3,3 раза, в Свердловской области – в 2,6 раза, в Челябинской области – в 2,5 раза.

Всего в УрФО с начала 2022 года было открыто 4,2 тысячи вакансий, предлагающих дистанционную работу, из них половина приходится на Свердловскую область, четверть – на Челябинскую область.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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