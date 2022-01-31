В оперштабе объяснили, как часто подросткам надо будет прививаться от Covid-19

Подросткам, кто привьется от коронавируса вакциной «Спутник-М», будут выдавать сертификаты о вакцинации, как и взрослым. Их «срок годности» будет составлять 12 месяцев, рассказали «Новому Дню» в оперативном штабе Свердловской области. Таким образом, ревакцинацияи раз в полгода бустерной дозой, как у взрослых, не потребуется.

Напомним, в регион на прошлой неделе поставили первые несколько тысяч доз «Спутник-М», вакцину будут ставить подросткам от 12 до 18 лет. Ранее в оперштабе сообщали, что согласие родителей на прививку от 16 лет не требуется – решение может принять сам ребенок.

Екатеринбург, Елена Сычева

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